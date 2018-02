Ambulanta aflata in misiune, implicata intr-un accident rutier in judetul Mehedinti. Doi copii transportati la spital

Potrivit reprezentantilor Inspectoratului de Politie al judetului Mehedinti, accidentul a avut loc pe DN56A, in zona localitatii Simian."Pe DN56A a avut loc un eveniment rutier, fiind implicata o ambulanta ce transporta un pacient si un autoturism", au transmis reprezentantii IPJ Mehedinti.De asemenea, reprezentantii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Mehedinti spun ca in urma accidentutui, patru persoane au fost transportate la spital. Este vorba de doi copii si doua femei, cu totii aflati in autoturismul implicat in accident."In urma accidentului, produs intre un autoturism si o ambulanta de transport, patru persoane aflate in autoturism - doua femei si doi copii, au fost evaluate de echipajele SMURD si SAJ si au fost transportate la spital, constiente si stabile. Cele doua persoane aflate in ambulanta nu au necesitat ingrijiri medicale", au transmis reprezentantii ISU Mehedinti.Cei doi copii raniti sunt de cinci ani, respectiv sase luni.Politistii urmeaza sa stabileasca exact cum a avut loc accidentul si cine se face vinovat de producerea acestuia.