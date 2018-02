Risc de avalansa in masivele Parang si Retezat

Potrivit salvamontistilor, in ultimele doua zile a nins la munte, iar stratul nou de zapada s-a depus peste cel vechi, care era inghetat dupa ce a plouat la sfarsitul saptamanii trecute."Riscul de avalansa a aparut in Parang si Retezat pentru ca zapada proaspata, uda, care a cazut in ultimele zile, s-a depus peste stratul vechi, care era inghetat. Pericolul se manifesta pe zonele de creasta, la peste 1.700 de metri altitudine, foarte inclinate si fara vegetatie. Unde este jneapan si padure, zapada este sustinuta", a declarat pentru Agerpres seful Serviciului Public Judetean Salvamont Hunedoara, Ovidiu Bodean.Acesta a precizat ca turistii pot efectua trasee usoare pe munte, dar trebuie sa fie precauti si sa evite traversarile pe creasta si in zonele expuse la avalanse.Pe de alta parte, in ultimele doua zile a nins in principalele masive muntoase din judetul Hunedoara, depunandu-se un strat nou de zapada de peste 15 centimetri.Toate partiile de schi din statiunile Parang si Straja sunt pregatite pentru iubitorii sporturilor de iarna, iar instalatiile de transport pe cablu sunt functionale.