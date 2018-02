Circulatia pe DN 15, in localitatea Tulghes, este blocata dupa ce un tir s-a rasturnat, a rupt un stalp electric, iar firele au cazut pe carosabil, a anuntat purtatorul de cuvant al IPJ Harghita, Gheorghe Filip, potrivit news.ro.Potrivit sursei citate, tirul, care era incarcat cu utilaje agricole, s-a rasturnat in afara soselei, in conditii de carosabil umed, si a avariat un stalp, in acest moment fiind asteptata interventia echipelor Electrica, pentru indepartarea firelor care au cazut pe carosabil.Gheorghe Filip a precizat ca in urma accidentului nu s-au inregistrat victime, soferul scapand nevatamat.