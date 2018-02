Harghita: Un tanar a ajuns la spital dupa ce a fost atacat de un urs; este primul caz din acest an

Biroul de Presa al Consiliului Judetean Harghita a informat ca tanarul, din localitatea Eliseni, se afla la 300 de metri de sat, la liziera padurii si taia nuiele de alun, cand a fost atacat de un urs. Barbatul a povestit ca nu a facut nimic care sa fi deranjat animalul si ca a reusit sa scape dupa ce ursul s-a speriat de un localnic care trecea prin zona si care a chemat si Ambulanta.Potrivit sursei citate, victima a ajuns la Spitalul municipal din Odorheiu Secuiesc cu rani la picioare.Presedintele Consiliului Judetean Harghita, Borboly Csaba, a facut din nou apel la administratiile locale sa intocmeasca documentatii pentru astfel de cazuri, precum si pentru pagubele provocate in gospodariile oamenilor.De asemenea, Borboly considera ca asociatiile de vanatoare trebuie sa solicite "ordin de derogare pentru inlaturarea acestor exemplare extrem de periculoase, dat fiind faptul ca acest atac s-a inregistrat in apropierea localitatii".Este primul atac din acest an al unui urs, dupa ce in 2017 mai multe persoane au ajuns la spital, fiind ranite in incidente similare.De cele mai multe ori, victimele sunt ciobani aflati cu animalele la pascut, persoane surprinse in padure la cules de ciuperci sau fructe, dar si oameni care sunt atacati in zona culturilor agricole, unde ursii merg in cautare de hrana.