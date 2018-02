UPDATE Noua  judete sunt sub atentionare cod galben de ceata

In acest interval se va semnala ceata care determina scaderea vizibilitatii local sub 200 de metri si izolat sub 50 de metri.Centrul Infotrafic al Politiei romane anunta ca este semnalata ceata care reduce pe alocuri vizibiliatea sub 100 de metri si chiar sub 50 de metri, pe mai multe artere rutiere precum Autostrada A1 Bucuresti-Pitesti (km. 11 - 49), A2 Bucuresti - Constanta (km. 12 - 193), Autostrada A3 Bucuresti - Ploiesti (km. 14 - 31), DN1Bucuresti - Ploiesti (km. 39 - 61), DN1B (soseaua de centura a municipiului Ploiesti), DNCB (soseaua de centura a municipiului Bucurestiului, in partea de sud), DN5 si DN6 (in judetul Giurgiu), DN3, DN4 si DN3A (in judetul Calarasi), DN64 si DN65 (in judetul Olt).