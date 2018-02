UPDATE Spitalul Universitar: Pagubele in urma incendiului - minore; in acest moment, activitatea se desfasoara normal

Stirea initiala:

"Incendiul a fost declansat la etajul 1 al spitalului de la un UPS (n.r. - acumulator) situat in camera tehnica a unui angiograf, zona in care nu se afla personal medical, pacienti sau vizitatori, programul desfasurandu-se doar dimineata. Incendiul s-a limitat strict la nivelul camerei tehnice, iar pagubele au fost minore, nu s-au inregistrat victime, nu a fost necesara interventia niciunei autospeciale, incendiul fiind lichidat cu extinctoare. Din motive de securitate a fost evacuat partial etajul 1, pana la evaluarea situatiei si lichidarea incendiului. In acest moment, activitatea se desfasoara normal. Multumim personalului ISU pentru promptitudinea si profesionalismul de care au dat dovada", se arata intr-un comunicat al spitalului, citat de Agerpres.Pompierii au actionat luni seara pentru stingerea unui incendiu produs de un scurtcircuit la un generator electric la Spitalul Universitar din Capitala, au anuntat reprezentanti ISU Bucuresti-Ilfov.Purtatorul de cuvant al ISU Bucuresti, Daniel Vasile, a precizat ca aproximativ 20 de angajati au fost evacuati.Echipaje ISU au intervenit luni seara, la Spitalul Universitar din Capitala, unde a fost semnalat fum la parterul cladirii si pe casa scarii, conform primelor evaluari fiind vorba despre un scurtcircuit la un transformator electric, informeaza News.ro.Conform purtatorului de cuvant al ISU Bucuresti - Ilfov, Daniel Vasile, la fata locului actioneaza 5 autospeciale de stingere, o autoscara, un echipaj de descarcerare si un echipaj SMURD."Sursa fumului este un transformator electric, posibil din cauza unuil scurtcircuit", a afirmat Daniel Vasile.Incidentul s-a produs intr-un spatiu tehnic, iar la aceasta ora nu mai exista niciun pericol.El a precizat ca nu au fost necesare evacuari de persoane.