Brasov: Un minor a fost retinut pentru 24 de ore dupa ce si-a injunghiat mortal fratele

"La data de 5 februarie 2018, ora 10.40, inculpatul a fost retinut pentru 24 de ore, urmand a se analiza necesitatea prezentarii lui cu propunerea de arestare preventiva judecatorului de drepturi si libertati din cadrul Tribunalului competent. Din actele dosarului a rezultat faptul ca, in dimineata zilei de 4 februarie 2018, l-a lovit si l-a injunghiat de nenumarate ori cu un cutit pe fratele sau A.R.M, in domiciliul lor comun din municipiul Brasov, strada Infratirii nr.23. Cercetarile continua in cauza pentru lamurirea tuturor imprejurarilor de fapt si in vederea stabilirii raspunderii judiciare", precizeaza Parchetul de pe langa Tribunalul Brasov.Purtatorul de cuvant al Parchetului de pe langa Tribunalul Brasov, procurorul-sef Sectie urmarire penala Adrian Aldea, a precizat ca dosarul va fi preluat de Parchetul de pe langa Tribunalul pentru Minori si Familie Brasov, avand in vedere ca autorul omorului este un minor.Inculpatul a fost prins luni dimineata, pe Bulevardul Saturn din municipiul Brasov, de catre trei jandarmi de la Gruparea de Jandarmi Mobila ''Burebista'', a declarat purtatorul de cuvant al Gruparii, Laurentiu Stoian.Minorul a fost dus la audieri la Sectia 5 de Politie Brasov. In cauza a fost intocmit un dosar penal pentru omor, a precizat purtatorul de cuvant al Inspectoratului de Politie Judetean Brasov, Gabriela Dinu.