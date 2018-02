Sase persoane ranite dupa ce doua masini s-au ciocnit intr-o intersectie din Brasov, una dintre ele fiind proiectata in doi pietoni

Potrivit politistilor din Brasov, patru adulti si doi copii au fost raniti, joi seara, dupa ce doua masini s-au ciocnit intr-o intersectie din municipiul resedinta de judet."Din primele informatii, un autoturism care se deplasa pe str. Castanilor inspre 15 Noiembrie nu ar fi oprit la indicatorul Stop instalat in intersectie si a intrat in coliziune cu un autoturism care circula pe 15 Noiembrie in directia Steagul. Unul dintre autovehicule ar fi fost proiectat in niste pietoni care traversau strada", anunta politistii. Potrivit acestora, cercetarea la fata locului este in desfasurare.La randul lor, reprezentantii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Brasov au anuntat ca victimele sunt constiente, unul dintre pietonii raniti fiind in stare mai grava. Toate cele sase persoane au fost transportate la spital, copiii la Spitalul de Pediatrie.