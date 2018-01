Constanta: Perchezitii la persoane suspectate de proxenetism in Olanda; 5 suspecti au fost retinuti

Politistii Brigazii de Combatere a Criminalitatii Organizate Constanta, sub coordonarea procurorilor DIICOT - Serviciul Teritorial Constanta, au efectuat 11 perchezitii la locuintele a opt persoane, pe raza judetelor Constanta si Cluj."Actiunea a vizat destructurarea unui grup infractional organizat specializat in infractiuni de proxenetism, comise in diferite orase din Olanda. In urma perchezitiilor au fost gasite si ridicate, in vederea continuarii cercetarilor, sume de bani, sisteme informatice si medii de stocare si substante susceptibile a avea proprietati psihoactive", anunta Politia Romana.Sapte persoane au fost duse la sediul DIICOT Constanta pentru audieri, iar dintre acestea, cinci au fost prezentate Parchetului de pe langa Curtea de Apel Constanta. Ulterior, cele cinci persoane au fost retinute, in vederea punerii in executare a mandatelor europene de arestare emise pe numele acestora.Actiunea a beneficiat de sprijinul politistilor din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Constanta, precum si al jandarmilor.