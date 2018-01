Zone din Bucuresti si din judetele Ilfov si Giurgiu vor ramane marti, temporar, fara energie electrica

E-Distributie Muntenia va intrerupe, marti, alimentarea cu energie electrica in unele zone din Bucuresti si din judetele Ilfov si Giurgiu, in vederea efectuarii lucrarilor planificate de revizie si reparatie, potrivit Agerpres., intre orele 9:00 - 16:00, vor ramane fara curent electric consumatorii din sector 5, str. Plaisor, Str. Sabinelor, cu strazile laterale, iar, intre orele 9:00 - 15:00, cei din str.Alexandru Ipsilanti nr.6, bl. 29E, Sc. 1, sector 2. Alimentarea cu energie electrica va fi oprita in judetul Ilfov intre orele 9:00 - 17:00 in localitatea Cernica, str. Traian, Liviu Rebreanu, George Cosbuc, I. L. Caragiale, Padurii, Lunii, in localitatea Berceni, str. Marasesti, 1 Decembrie, Luceafarului, Stadionului, Occidentului, Domnita Balasa, Libertatii, Regina Maria si strazi adiacente, in localitatea Copaceni, str.Garlei, Principala, Morii, Padurii, Sfantul Ioan si strazi adiacente, si in localitatea Petrachioaia, sat Vanatori, str. Gagu-Vanatori, Lucian Blaga, Mihai Eminescu, Bisericii, Ion Creanga si strazi adiacente.In judetul Giurgiu, alimentarea cu energie electrica va fi sistata intre orele 9:00 - 15:00 in localitatea Bolintin Deal (Ithaca, SC Mini Max- CTPark; SC Mobexpert; SC Tiemme; SC Metal Frame) si intre orele 9:00 - 17:00 in localitatea Hulubesti.