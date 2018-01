Botosani: O femeie de 72 de ani a murit dupa ce a fost lovita de o ambulanta aflata in misiune

Potrivit reprezentantilor Inspectoratului de Politie al Judetului Botosani, duminica, o ambulanta se deplasa de la Saveni catre Botosani, transportand la maternitate o femeie insarcinata. La un moment, in Saveni, autospeciala a lovit o femeie in varsta de 72 de ani, care s-a angajat in traversarea strazii prin loc nepermis. In urma impactului, femeia a murit. Politistii au stabilit ca ambulanta se afla in misiune, avand in functiune semnalele acustice si luminoase. De asemenea, soferul ambulantei a fost verificat cu aparatul alcooltest, rezultatul fiind negativ.Oamenii legii continua cercetarile in acest caz pentru a stabili imprejurarile exacte in care s-a produs evenimentul rutier.