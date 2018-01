UPDATE: Doi ursi aflati pe partia Subteleferic din Predeal, indepartati de salvamontisti si jandarmii montani

"In urma unui apel la numarul de urgenta 112 facut de turisti duminica, la ora 14.40, prin care a fost semnalata prezenta a doi ursi pe partia Subteleferic din Predeal, jandarmii montani si salvamontistii au fost nevoiti sa intervina pentru limitarea accesului turistilor in acea zona. Turistii prezenti in apropiere au fost informati despre potentialul pericol si despre faptul ca accesul este restrictionat, deoarece animalele sunt inca prezente in apropiere. Salvamontistii din cadrul Serviciului Salvamont Predeal au aruncat mai multe petarde spre cei doi ursi, reusind sa indeparteze animalele salbatice in padure", a precizat Ciprian Aldea, potrivit Agerpres.Potrivit sursei citate, patrulele de jandarmi au ramas in zona pentru a se asigura ca nu mai exista niciun pericol pentru turisti, nicio persoana fiind ranita.Saptamana trecuta, un urs a fost vazut foarte aproape de o pensiune din Predeal, in doua seri consecutive, cautand mancare la tomberoanele cu resturi menajere din zona, fara sa raneasca pe cineva.