Tentativa de omor intr-un targ second-hand din Brasov

Anterior, barbatul ar fi agresat verbal sotia si copilul celui care l-a lovit."In 27 ianuarie, politistii au fost sesizati cu privire la producerea unei altercatii intre doua persoane intr-un targ de bunuri second-hand. Echipa operativa care s-a deplasat la fata locului a identificat victima, in varsta de 33 de ani, in stare de inconstienta, prezentand o plaga la nivelul capului. Verificarile preliminare au condus la stabilirea semnalmentelor persoanei care ar fi comis fapta si a autovehiculului utilizat pentru a parasi locul evenimentului, indicii care au contribuit la identificarea autorului, in varsta de 38 de ani. Politistii au efectuat activitati de cautare a autorului, acesta intrand in custodia politiei in jurul orei 17.00", potrivit sursei citate.Procurorul din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Brasov a dispus punerea in miscare a actiunii penale pentru comiterea infractiunii de tentativa de omor, in timpul audierii autorul recunoscand fapta.Barbatul urmeaza sa fie prezentat Tribunalului Brasov cu propunerea de arestare preventiva. Cercetarile sunt continuate in vederea stabilirii in totalitate a circumstantelor producerii evenimentului, a indicat purtatorul de cuvant al IPJ Brasov.