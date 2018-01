Cod galben de ceata in opt judete, pana la ora 23.00

Potrivit meteorologilor, vor fi sub cod galben de ceata judetele Galati si Teleorman, zonele joase din judetele Vrancea, Bacau, Neamt si Suceava, dar si zeci de localitati din judetele Harghita si Covasna.Astfel, ceata va aparea in localitatile Gheorgheni, Miercurea Ciuc, Toplita, Carta, Ciceu, Ciucsangeorgiu, Ciumani, Cozmeni, Danesti, Ditrau, Frumoasa, Galautas, Joseni, Lazarea, Leliceni, Madaras, Mihaileni, Pauleni-Ciuc, Racu, Remetea, Sancraieni, Sandominic, Sanmartin, Sansimion, Santimbru, Sarmas, Siculeni, Subcetate, Suseni, Tomesti, Tusnad, Voslabeni, din judetul Harghita, si localitatile Sfantu Gheorghe, Covasna, Targu Secuiesc, Arcus, Borosneu Mare, Brates, Bretcu, Catalina, Cernat, Chichis, Estelnic, Ghelinta, Ghidfalau, Ilieni, Lemnia, Mereni, Moacsa, Ojdula, Ozun, Poian, Reci, Sanzieni, Zabala, Zagon, din judetul Covasna.Potrivit meteorologilir, se va semnala ceata care determina scaderea vizibilitatii local sub 200 m, izolat sub 50 m. In plus, se va depune chiciura.Avertizarea este valabila pana la ora 23.00.La randul lor, politistii cer atentie sporita in trafic."Traficul pe mai multe artere rutiere din judetele Bacau, Galati, Giurgiu, Neamt, Vrancea si Suceava se desfasoara ingreunat, in conditii de ceata densa. Pentru a preintampina producerea unor evenimente rutiere nedorite, sfatuim conducatorii auto care se deplaseaza in astfel de zone sa manifeste prudenta sporita la volan, sa mareasca distanta de siguranta fata de vehiculele dinainte si sa nu se hazardeze in efectuarea unor manevre riscante in trafic", anunta Infotrafic.