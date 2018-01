Un copil de 13 ani a fost impuscat in picior pe un fond de vanatoare din judetul Vaslui; politistii incearca sa afle ce s-a intamplat

Potrivit reprezentantilor Politiei Judetene Vaslui, institutia a fost sesizata despre producerea unui incident pe fondul de vanatoare 37 Carja, din apropierea localitatii Murgeni.Un copil de 13 ani a fost impuscat in picior, in timpul unei partide de vanatoare care se pare ca era organizata legal.Echipele de cercetare s-au deplasat la fata locului si incearca sa afle ce s-a intamplat. Inca nu se stie ce cauta in zona copilul care a fost ranit.Politistii au stabilit deocamdata, ca barbatul care l-a impuscat are 37 de ani.Copilul a fost transportat la Spitalul Barlad, iar de acolo a fost preluat de un echipaj care-l transfera la Spitalul "Sfanta Maria" din Iasi. Victima a suferit o plaga impuscata cu fractura deschisa.