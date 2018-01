UPDATE O femeie a fost injunghiata de fostul sot, in apropierea unei gradinite din Capitala

Femeia injunghiata vineri in sectorul 2 a murit in sala de operatie, a confirmat pentru Agerpres purtatorul de cuvant al Spitalului de Urgenta Floreasca, medicul Bogdan Oprita.Potrivit Politiei Capitalei, in jurul orei 12.20 a fost semnalat la 112 ca o femeie a fost injunghiata, iar cercetarile au fost preluate de Parchetul Tribunalului Bucuresti si de Serviciul Omoruri.Incidentul a avut loc in incinta unei gradinite private din sectorul 2 al Capitalei, unde femeia, in varsta de 38 de ani, a fost injunghiata de catre fostul sot. Ea a fost gasita in stop cardio-respirator de catre echipajele medicale ajunse la fata locului, fiind transportata la Spitalul Floreasca.Potrivit unor surse judiciare, victima, Nicoleta Botan, ar fi avut numeroase conflicte cu fostul ei sot, Maius Cristian Botan, motiv pentru care ea obtinuse in instanta, un ordin de restrictie pe numele sau. Ca urmare, barbatul fusese evacuat din casa si nu se putea apropia la o distanta mai mare de 200 de metri atat fata de fosta sotie, cat si fata de cei doi copii ai lor.Sursele citate au precizat ca in jurul orei 12.00 barbatul ar fi pandit-o pe Nicoleta Botan si a injunghiat-o de mai multe ori. Ulterior, acesta a fugit si a fost prins la scurt timp de politistii Sectiei 8, care l-au predat ofiterilor Serviciului Omoruri.Primele informatii aratau ca incidentul a avut loc in apropierea gradinitei.