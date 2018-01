Braila: Carosabil acoperit cu gheata din cauza zapezii viscolite care a acoperit materialul antiderapant, pe DN 2 B

Potrivit Infotrafic, in judetul Braila, circulatia rutiera se desfasoara ingreunat, in conditii de iarna (carosabil acoperit cu gheata, din cauza zapezii viscolite care a acoperit materialul antiderapant) pe DN 2 B (Braila - Buzau).Pe tronsonul Ianca - municipiul Braila au fost inregistrate doua tamponari (autovehicule iesite in decor), politistii rutieri luand masura instituirii de filtre de informare a conducatorilor auto la iesirea din localitatea Surdila Gaiseanca si din municipiul Braila.Pentru a nu fi implicati in evenimente nedorite, politistii sfatuiesc conducatorii auto sa nu plece la drum cu autovehiculul neechipat corespunzator, sa respecte indicatiile politistilor rutieri prezenti pe teren, sa adapteze viteza de deplasare la conditiile meteo-rutiere, sa nu franeze sau sa vireze brusc si sa utilizeze, cu precadere, frana de motor.