Risc mare de avalansa in muntii Bucegi si Fagaras; 178 cm de zapada la Balea Lac

Risc mare de avalansa inseamna un risc de gradul patru din cinci.In urmatoarele 24 de ore, "declansarea avalanselor este posibila mai ales spontan, din cauza cantitatii mari de zapada usoara, fara coeziune, din partea superioara, care actioneaza ca o suprasarcina", potrivit meteorologilor.La altitudini mai mici de 1.800 de metri in masivele Bucegi si Fagaras, riscul de producere de avalanse este mai mic, de gradul trei.Vineri s-a putut observa o avalansa care a avut loc in zona Balea Lac, la Saua Doamnei, la 2.200 de metri altitudine in Masivul Fagaras, potrivit imaginilor publicate pe site-ul avalanse.blogspot.ro