Zece persoane suspectate ca furau carbune din vagoanele care faceau transport intre Mina Livezeni si Termocentrala de la Mintia au fost retinute

Potrivit unor surse din randul anchetatorilor, Politistii din cadrul Sectiei Regionale de Politie Transporturi Timisoara au retinut zece persoane suspectate ca sustrageau carbune din vagoanele CFR care faceau transport intre Mina Livezeni si Termocentrala de la Mintia.De asemenea, tot in urma descinderilor, politistii au gasit in locatiile perchezitionate, aproximativ 110 tone de carbune si au ridicat 16.500 de lei.Perchezitiile facute de catre politistii din cadrul Sectiei Regionale de Politie Transporturi Timisoara, in Valea Jiului, in judetul Hunedoara, vizau destructurarea unei grupari organizate care se ocupa cu sustragerea carbunelui din vagoanele de marfa ale CFR.In perioada monitorizata, februarie 2017-ianuarie 2018 persoane necunoscute au sustras si valorificat aproximativ 300 tone de minereu. Carbunele era incarcat in vagoanele CFR si transportat de la Mina Livezeni, la Mintia, iar pe traseu, carbunele era furat din aceste vagoane.Pana in prezent au fost monitorizate mai multe transporturi de minereu de carbune sustras, transportul efectuandu-se cu camioane de mare tonaj, un transport putand insuma chiar si 7.5 tone. Pretul de vanzare este de aproximativ 500 lei pe tona.Carbunele furat se comercializa catre persoane fizice si agenti economici, fiind obtinute sume de bani sau cantitati de cereale in schimb.