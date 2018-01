Dambovita: Barbat retinut intr-un dosar de furt, la zece ore de la eliberarea conditionata

Barbatul in varsta de 33 de ani, din localitaea Tatarani, fusese eliberat conditionat din Penitenciarul Ploiesti in ziua de 17 ianuarie, dupa ce executase doi ani si sapte luni dintr-o pedeapsa pentru infractiuni de furt calificat si conducere pe drumurile publice a unui autoturism fara a detine permis.In noaptea de miercuri spre joi, el a intrat in garajul unui barbat din Tatarani si este suspectat ca a sustras din autoturismul parcat acolo 400 de lire sterline si 150 de lei. El a fost prins la scurt timp dupa comiterea faptei, iar joi a fost retinut pentru 24 de ore, urmamnd ca in cursul zilei de vineri sa fie prezentat instantei de judecata cu propunere de arestare preventiva sub acuzatia de furt calificat.