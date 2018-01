Risc mare de avalanse in muntii Bucegi si Fagaras

"Declansarea avalanselor este probabila chiar si printr-o slaba incarcare pe numeroase pante suficient de inclinate. In anumite situatii, sunt asteptate declansari spontane de avalanse medii si mari", se arata intr-o informare remisa, joi, de Centrul Meteorologic Regional Transilvania-Sud.La altitudini mai mici de 1.800 de metri, in masivele Bucegi si Fagaras riscul de avalansa este insemnat.Joi, din cauza viscolului, accesul la Balea Lac este blocat din cauza ca telecabina nu poate fi pornita in conditii de siguranta.Singura cale de acces la Balea Lac, in aceasta perioada, este telecabina, Transfagarasanul fiind inchis circulatiei.