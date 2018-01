Un tanar care a agresat sexual o politista din Bucuresti a fost retinut si apoi pus in libertate

Conform surselor citate, agresorul are 20 de ani si este din localitatea ilfoveana Domnesti.El a urmarit-o pe femeie printre blocuri, pana intr-o zona mai putin circulata, unde s-a repezit la ea, a atins-o in zonele intime, dupa care a fugit. Femeia era in tinuta civila.Incidentul a avut loc in data de 16 ianuarie, in jurul orei 16:00.Barbatul a fost prins in aceeasi zi, dupa semnalmente.