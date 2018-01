Zone din Bucuresti si din judetele Ilfov si Giurgiu raman joi, temporar, fara curent electric

E-Distributie Muntenia va intrerupe temporar, joi, alimentarea cu energie electrica in unele zone din Bucuresti si din judetele Ilfov si Giurgiu, in vederea efectuarii lucrarilor planificate de revizie si reparatie, potrivit Agerpres.In Capitala, intre orele 9:00 - 17:00, nu va fi energie electrica in urmatoarele zone: sector 3, str. Branduselor, nr. 10, bl. 75 A, sc. A+B, Bd. Iuliu Maniu, nr. 67, bloc 6P, str. Moinesti nr. 2, bloc 135, nr. 4, bloc 136, nr. 6, bloc 201, str. Garlei, intre str. Constantin Dobrogeanu Gherea si str. Brodina, Poemului, Intrarea Brosteni, Avrameni, Redisoara, Muzicutei, Podgoria, Paraul Rece, Aleea Alexandru - intre numerele 1 si 14 si pe Bulevardul Aviatorilor, intre numerele 88 si 106.In judetul Ilfov, alimentarea cu energie electrica va fi oprita dupa cum urmeaza: intre orele 8:30- 16:30 in localitatea Gruiu, sat Silistea Snagovului, str. Cosarnei si strazi adiacente; intre orele 9:00 - 13:00 in localitatea Gruiu, str. Marginei, Sos. Gruiu - Lipia, str. Lunca Garlitei, str. Mihai Eminescu, str. Cantacuzino, str. Narciselor, str. Epigonilor, str. Rozelor, str. Albastrelelor, str. Bisericii, str. Macului, str. Mesteacanului, str. Amicitiei, str. Sperantei, str. Nucului, str. Lalelelor, str. Margaritarului si strazi adiacente; intre orele 9:00 - 17:00 in localitatea Chiajna, sat Rosu, str. A. I. Cuza, 1 Decembrie, int. Mircea cel Batran si strazi adiacente, localitatea Berceni, str. Marasesti, 1 Decembrie, Luceafarului, Stadionului, Occidentului, Domnita Balasa, Libertatii, Regina Maria si strazi adiacente, localitatea Otopeni, str. Paltinului, intr. Mesteacanului, Sofia, Basarabiei, 23 August - zona Mega Image, Mega Image, Luchi Pizza, localitatea Ciorogarla, str. Mare, Gradinari, Legumelor, Ana Ipatescu, Adunati, Tineretului, Toamnei si strazi adiacente, iar intre orele 9:00 - 16:00 in localitatea Otopeni, strazile Matei Basarab, Constantin Brancoveanu.In judetul Giurgiu, intreruperile in alimentare vor avea loc intre orele 9:00 - 17:00 in localitatea Hulubesti, pe str. Principala si strazile adiacente, iar intre orele 8:00 - 16:00 in urmatoarele zone: Mihai Voda, Crivina, SC Collooso, Statia de vacuum 2 Mihai Voda - Primaria Bolintin Deal.