Sapte autotrenuri, blocate pe Valea Oltului din cauza drumului acoperit cu un strat de zapada sub care s-a format polei

Potrivit datelor furnizate de Politia Judeteana Valcea, autotrenurile circulau pe sensul de mers Valcea - Sibiu si au ramas blocate in coloana la kilometrul 218 al DN 7, intr-o zona de drum in rampa, unde pe carosabil s-a format un strat de zapada de cinci centimetri sub care este polei.La ora transmiterii acestei stiri, soferii autocamioanelor asteapta ca drumarii sa actioneze pentru combaterea poleiului de pe carosabil, astfel incat sa-si poata continua drumul.