UPDATE 2: ISU Bucuresti revine si precizeza ca barbatul lovit de tramvai pe Soseaua Viilor este in viata, fiind dus la spital

Reprezentantii ISU au transmis initial ca barbatul a fost scos de sub tramvai fara semne de viata, iar ulterior au revenit cu precizari."Barbatul are 60 de ani si a fost scos de sub tramvai in stop cardio-respirator. Dupa mai multe manevre de resuscitare ce au durat cateva zeci de minute, barbatul a prezentat semne vitale, astfel ca a fost transportat la Spitalul Bagdasar Arseni", a precizat ISU Bucuresti-Ilfov.Incidentul a avut loc pe Soseaua Viilor, la intersectia cu strada Dr. Constantin Istrati, unde barbatul a fost prins sub totile unui tramvai.La fata locului au actionat Detasamentul de Salvatori, un echipaj de descarcerare si o ambulanta SMURD cu medic.