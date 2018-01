Hunedoara: Trei persoane ranite dupa ce masina in care se aflau a plonjat in raul Jiu

Potrivit reprezentantilor Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Hunedoara, trei persoane sunt ranite in urma unui accident de circulatie in care a fost implicat un autoturism care a iesit de pe carosabil si a plonjat in raul Jiu, in localitatea Valea de Brazi."Cele trei victime, doi barbati si o femeie, au fost scoase din autoturism pana la sosirea echipelor de salvare. Cei doi barbati, de 35 si 42 de ani, nu erau constienti si au fost facute manevre de resuscitare", transmite ISU Hunedoara.Femeia, in varsta de 39 de ani, este in stare stabila.La fata locului au fost trimise trei echipaje medicale ale Detasamentului Petrosani si Garzii Lupeni precum si ale SAJ.