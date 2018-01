Caras-Severin: Barbat impuscat mortal la o partida de vanatoare

Potrivit politistilor, accidentul de vanatoare a avut loc duminica in localitatea Valea Jgheabului de langa orasul Otelu Rosu, in timpul unei partide de vanatoare. La un moment dat, unul dintre vanatorii participanti a observat un mistret, iar in momentul in care a tras l-a nimerit pe colegul sau de vanatoare, un barbat de 50 de ani.Barbatul impuscat si-a pierdut viata.Politistii fac cercetari pentru a stabili cu exactitate cum s-a produs accidentul. Partida de vanatoare era una legala.