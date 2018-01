Prahova: Incendiu puternic la un abator; in apropiere se afla rezervoare cu motorina si GPL

Incendiul a fost stins in noaptea de sambata spre duminica, in urma unei interventii care a durat peste cinci ore. Specialisti au stabilit ca focul a pornit in urma supraincalzirii unei sobe metalice.Potrivit purtatorului de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Prahova, Raluca Vasiloae, focul a cuprins o cladire in care functioaneaza un abator si arde generalizat pe o suprafata de aproximativ o mie de metri patrati.In apropierea constructiei afectate de incendiu se afla si un rezervor cu motorina incarcat cu cinci tone de combustibil, dar si un alt rezervor in care sunt 2.700 de litri de gaz petrolier lichefiat.Zeci de pompieri au intervenit cu sase autospeciale pentru stingerea focului.