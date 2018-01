Sibiu: Microbuz rasturnat intr-o rapa de cinci metri, pe drumul spre Paltinis; trei persoane ranite

"Sunt trei persoane ranite. Doua dintre ele se afla in ambulanta SMURD pentru ingrijiri medicale (prezinta traumatisme minore) si a treia este scoasa acum cu ajutorul Salvamont. Aceasta prezinta politraumatisme. Toate cele trei persoane sunt constiente. S-a deplasat si un echipaj SMURD cu medic pentru acordarea de ingrijiri medicale si transport la spital", a declarat Ramona Nistor, purtator de cuvant al ISU Sibiu.Soferul, un tanar de 22 de ani din Sibiu, a avut viteza prea mare si din aceasta cauza s-a rasturnat in rapa cu microbuzul in care se mai aflau alti trei oameni, sustine Politia.