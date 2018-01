Risc ridicat de avalansa in Parang si in Fagaras, avertizeaza salvamontistii

"Riscul de avalansa este de gradul 3-4 in zona de creasta din partea centrala a Masivului Parang, la altitudini mai mari de 1.800 de metri, dar si pe vaile adanci, unde pericolul este mare. Sunt cornise foarte groase, stratul de zapada este compact, s-a mai tasat, dar vantul a batut foarte tare. Din acest motiv s-au format placi de vant si exista riscul ca acestea sa plece la vale", a declarat vineri, pentru Agerpres, seful Salvamont Petrosani, Remus Popescu.El a recomandat turistilor care vin in statiunea Parang sa nu plece pe trasee, mai ales ca in zona se anunta ceata.Pericolul de avalansa este prezent si in Masivul Valcan, in zonele in care s-au format cornise de zapada care ar putea sa plece atunci cand sunt calcate de turistii lipsiti de experienta traseelor pe timp iarna.'Zapada este lipsita de coeziune si se poate declansa oricand o avalansa pe aceste cornise', a explicat seful Salvamont Lupeni-Straja, George Resiga.Din cauza vremii capricioase, salvamontistii din Straja recomanda turistilor sa ramana in statiuni si sa intrebe la punctele Salvamont despre evolutia vremii in cazul in care doresc sa faca o drumetie in afara zonelor schiabile.Meteorologii din judetul Sibiu au avertizat la randul lor, vineri, ca exista risc insemnat de producere de avalanse la peste 1.800 de metri altitudine in Muntii Fagaras, fiind vizata si zona turistica Balea Lac, unde este cel mai mare strat de zapada din judet, de 111 centimetri, relateaza Agerpres.In urmatoarele 24 de ore, la Balea Lac, temperatura va fi intre minus 15 si minus 10 grade Celsius, potrivit meteorologilor sibieni.Principala atractie turistica la Balea Lac pentru cei care nu schiaza si nu se dau cu snowboard-ul, este Hotelul de Gheata, singurul de acest fel din Romania, care este deschis publicului pana la inceputul lunii aprilie.Accesul la Balea Lac se poate face doar cu telecabina, de la Balea Cascada.