Valcea: Barbat de 24 de ani, arestat dupa ce a urmarit doua fetite pe care le-a agresat sexual

Mama fetei a sunat la Politie, iar doua zile mai tarziu barbatul a fost prins, fiind in prezent arestat preventiv.Potrivit datelor furnizate joi de Inspectoratul de Politie Judetean Valcea, un barbat in varsta de 24 de ani din comuna Caineni a fost arestat preventiv, miercuri, pentru savarsirea infractiunii de corupere sexuala a minorilor, victime fiind doua fetite cu varste de 11 si 12 ani.Politistii au fost sesizati despre acest caz in seara zilei de 7 ianuarie, cand o femeie din municipiul Ramnicu Valcea a sunat la 112 reclamand ca fiica sa si o prietena a ei au fost abordate de un barbat necunoscut, in timp ce se indreptau spre casa, in zona de nord a municipiului.Barbatul a urmarit-o pe copila de 11 ani pana in scara blocului, a intrat dupa ea si acolo a avut un comportament exhibitionist in fata minorei.Doua zile mai tarziu barbatul a fost prins, iar politistii si procurorii au cerut arestarea sa preventiva.In prezent, el se afla in centrul de retinere si arest preventiv al IPJ Valcea si poate contesta decizia de emitere a mandatului de arestare pe numele sau.