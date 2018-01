Trafic ingreunat pe DN7 din cauza unui accident in care au fost implicate trei masini; doua persoane, ranite 

Circulatia rutiera este ingreunata, miercuri dimineata, pe DN7 Bucuresti - Targoviste, in judetul Ilfov, din cauza unui accident rutier in care au fost implicate trei autoturisme, potrivit news.ro.In urma accidentului, doua persoane au fost ranite. Conform Centrului Infotrafic al Politiei Romane, circulatia pe DN7 Bucuresti - Targoviste se desfasoara ingreunat (pe un fir, alternativ) la km 22+400 de metri, in zona localitatii Gulia din judetul Ilfov, aproape de limita cu judetul Dambovita, din cauza unui accident rutier.Accidentul a avut loc in jurul orei 06.30 si, potrivit primelor date, s-a soldat cu ranirea a doua persoane.