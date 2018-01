Risc insemnat de avalansa la peste 1.800 metri in muntii Fagaras, inclusiv Balea Lac

In urmatoarele doua zile sunt posibile avalanse medii si mari in muntii Fagaras, la peste 1.800 de metri."Declansarile de avalanse sunt posibile in conditii de supraincarcari ale stratului cu turisti sau schiori, care pot determina dislocarea stratului mai instabil din partea superioara ce poate atinge pe alocuri 15 cm, generand avalanse de dimensiuni medii sau izolat chiar mari pe pantele mai inclinate, daca sunt angrenate si straturile mai vechi de zapada", se arata in informarea meteorologilor sibieni.Sambata si duminica au avut loc avalanse in muntii Fagaras. Avalansa de sambata din muntii Fagaras, din judetul Arges, a surprins doi turisti, care au scapat fara sa fie raniti grav.