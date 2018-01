Arad: Ancheta a Politiei dupa ce doi barbati au fost gasiti morti intr-o casa, in urma consumului unor substante inca neidentificate

O localnica din cartierul aradean Bujac a sunat la 112 anuntand ca intr-o casa invecinata a descoperit cadavrele a doi barbati, de 64 si 46 de ani, ea mergand sa verifice pentru ca unul dintre ei statea la ea in gazda si nu s-a mai intors acasa.Purtatorul de cuvant al Politiei Arad, Claudia Iuga, a declarat, marti, ca in urma primelor cercetari nu au fost descoperite urme de violenta pe corpurile celor doi.Anchetatorii cred ca victimele ar fi consumat substante periculoase, deocamdata neidentificate."Cadavrele au fost transportate la Serviciul Judetean de Medicina Legala Arad pentru efectuarea necropsiei, urmand sa fie stabilite cauzele exacte ale deceselor. In cauza s-a intocmit un dosar de cercetare penala in rem sub aspectul savarsirii infractiunii de ucidere din culpa", a declarat Claudia Iuga.Politistii audiaza localnici din cartier, pentru a stabili daca cei doi au avut cumva vizitatori si ar fi primit de la acestia spre consum substante ce pot fi periculoase.