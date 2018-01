Prahova: Cadavrul unui catel, atarnat de cablurile de telefonie / Principalul suspect - un copil de zece ani

Potrivit informatiilor furnizate, marti, de purtatorul de cuvant al Inspectoratului de Politie Judetean Prahova, Raluca Brezeanu, politistii s-au sesizat din oficiu dupa ce in spatiul public au aparut informatii referitoare la faptul ca in dreptul unui imobil din localitatea Puchenii Mosneni se afla cadavrul unui caine atarnat de cablurile de telefonie.In urma cercetarilor, au rezultat indicii ca un minor in varsta de zece ani e banuit ca ar fi legat un pui de caine si l-ar fi atarnat de cablurile de telefonie."Totodata, au rezultat indicii ca animalul parea decedat in momentul cand a fost legat", arata sursa citata.Cadavrul a fost preluat de Directia Sanitar-Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor Prahova pentru stabilirea cauzei si imprejurarilor producerii decesului, iar in cauza sunt efectuate cercetari pentru uciderea animalelor cu intentie, fara drept.