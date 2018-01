Doi cetateni sirieni au fost accidentati pe autostrada A1, in judetul Arad

Potrivit surse citate, din primele informatii rezulta ca cei doi sirieni erau coborati din autovehiculul cu care calatoreau si care era stationat pe banda de urgenta, fiind loviti in plin de un microbuz care circula pe autostrada dinspre Arad inspre Timisoara si al carui conducator auto i-a observat prea tarziu pe cei doi si nu i-a mai putut evita."Conform datelor pe care le detinem, se pare ca soferul microbuzului ar fi avut alte preocupari in timp ce se afla la volan, potrivit unor martori aflati in microbuz el vorbind la telefon in timp ce conducea. De altfel, el avea in mana telefonul mobil in momentul impactului", a mai precizat reprezentantul ISU Arad.Cei doi sirieni au fost preluati de echipaje medicale ale SMURD si Serviciului de Ambulanta Judetean Arad, fiind transportati la Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Arad, unul dintre ei fiind in stare grava.