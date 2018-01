Sibiu: Sofer retinut dupa ce a fost prins de patru ori fara permis si baut la volan

Ultima data, soferul a fost oprit de politisti duminica seara, in localitatea Mosna, in timp ce conducea un autoturis, fara permis de conducere, iar 'la testarea alcoolscopica, rezultatul a fost de 0,88 mg/l alcool pur in aerul expirat'.Soferul va fi prezentat, marti, Parchetului de pe langa Judecatoria Medias 'cu propunere de arestare preventiva pentru savarsirea infractiunilor de conducere fara permis, respectiv conducere sub influenta alcoolului', potrivit Politiei Sibiu.