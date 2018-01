Avertizare cod galben de ceata pentru sase judete, pana la ora 5.00

Meteorologii au emis, joi seara, o avertizare cod galben de ceata pentru sase judete, anuntand ca vizibilitatea va scadea chiar si sub 50 de metri. Fenimenul se va inregistra si pe drumurile nationale si judetene, iar politistii recomanda prudenta sporita in trafic., potrivit news.ro.Potrivit meteorologilor, sunt sub cod galben de ceata judetele Botosani, Galati si Vaslui. De asemenea, avertizarea este valabila in zonele joase din judetele Bacau si Vrancea, dar si in localitatile Roman, Roznov, Bargauani, Borlesti, Botesti, Bozieni, Candesti, Cordun, Costisa, Dochia, Doljesti, Dragomiresti, Dulcesti, Faurei, Gadinti, Gheraesti, Girov, Horia, Icusesti, Ion Creanga, Margineni, Moldoveni, Oniceni, Podoleni, Rediu, Romani, Ruginoasa, Sabaoani, Sagna, Savinesti, Secuieni, Stanita, Stefan cel Mare, Tamaseni, Tazlau, Trifesti, Tupilati, Valea Ursului, Valeni, Zanesti, Bira, Poienari, din judetul Neamt."Se va semnala ceata ce determina scaderea vizibilitatii local sub 200 m, izolat sub 50 m. Fenomenul se va manifesta inclusiv pe drumurile nationale si judetene", anunta meteorologii. Avertizarea acestora este valabila pana la ora 5.00, iar politistii recomanda prudenta in trafic pentru evitarea accidentelor.