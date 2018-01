UPDATE 2: Dosar penal pentru tentativa de omor in cazul incidentului petrecut in apropierea statiei de metrou Politehnica

"Avand in vedere diagnosticul tanarului, precum si circumstantele comiterii agresiunii, cauza a fost preluata de catre Parchetul de pe langa Tribunalul Bucuresti si Serviciul Omoruri, cercetarile fiind desfasurate sub aspectul savarsirii infractiunii de tentativa de omor", au anuntat reprezentantii Politiei Capitalei.Victima are 26 de ani si se pare ca ar fi fost injunghiata in spate de o persoana pe care acum politistii incearca sa o gaseasca.Joi seara, in jurul orei 19.00, prin apel 112, un tanar a sesizat ca a fost victima unei agresiuni, in timp ce se afla intr-un parculet din apropierea unei statii de metrou de pe raza Sectorului 6 - zona Politehnica.Tanarul a fost transportat la spital pentru ingrijiri medicale, iar politistii au demarat cercetarile.afirma purtatorul de cuvant al institutiei, Leonard Grecescu, potrivit news.ro.

Tanarul de 26 de ani, injunghiat, se afla internat la Spitalul Universitar, unde a fost transportat cu o ambulanta SMURD imediat dupa incidentul din zona Politehnica. El este constient si urmeaza sa fie operat, a declarat pentru News.ro purtatorul de cuvant al unitatii medicale, Leonard Grecescu. El a precizat ca barbatul este brancardier.

Cazul tanarului a fost preluat de catre Parchetul de pe langa Tribunalul Bucuresti. Procurorii fac cercetari pentru tentativa de omor si incearca sa gaseasca faptasul.