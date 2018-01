Seismul - care a avut magnitudinea de 5,4 - s-a produs la ora 12.46, la o adancime de 10 kilometri, in Muntenegru, citeaza News.ro.In Romania, de la inceputul acestui an a avut loc un singur seism, in 2 ianuarie. Cutremurul a avut magnitudinea 2,5 si s-a produs in judetul Buzau.