Un urs a aparut miercuri seara in zona Cabanei Postavarul si a partiei Drumul Rosu din Poiana Brasov

"Au fost directionati doi jandarmi din cadrul Postului de Jandarmi Montan Poiana Brasov. Pe partia de schi sunt turisti", a afirmat purtatorul de cuvant al IJJ Brasov, care a precizat ca va reveni cu informatii.Reamintim ca, in toamna, in luna noiembrie, un urs a dat tarcoale de mai multe ori Cabanei Postavarul, aflata la altitudinea de 1604 metri, o singura data reusind sa intre in cabana si sa plece cu o cutie de bomboane si o punga de zahar . Ultima vizita la cabana a fost in 11 decembrie 2017, cand nu a reusit sa intre in cabana, dar a devastat poarta de la sediul Salvamont de langa cabana. Administratorul cabanei, Rolf Truetsch, i-a cerut ajutor ministrului Turismului, Mircea Dobre, care a participat, in 12 decembrie 2017, la o intalnire cu agentii economici din turism, in Poiana Brasov.Truetsch a explicat atunci ministrului ca numarul de ursi in Masivul Postavarul este in continua crestere, s-au inmultit foarte mult in ultimii ani si trebuie luate masuri de urgenta."Daca cineva asteapta sa se intample vreo nenorocire avand in vedere ca incepe sezonul turistic de iarna, cand vor veni foarte multe persoane la schi, atunci aceia sa raspunda. Noi, ca si cabana, ne-am luat toate masurile, dar ce se poate intampla pe poteci nu stiu cine isi asuma raspunderea", avertiza atunci administratorul cabanei Postavarul.