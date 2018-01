Turistii blocati la o cabana din Valcea au putut pleca dupa ce drumul a fost deszapezit

Potrivit reprezentantilor Inspectoratului de Jandarmi Judetean Valcea, drumul pana la o cabana din apropierea Varfului lui Roman, in zona Horezu, a fost deblocat miercuri dupa-amiaza, astfel ca cei 22 de turisti, printre care si noua copii, care ramasesera blocati acolo au putut cobori.Astfel, incepand cu ora 16.00, turistii s-au pus in miscare cu autoturismele personale, catre baza muntelui, fiind insotiti de utilajele de deszapezire, dar si de echipaje de jandarmi.Niciuna dintre persoanele aflate la cabana respectiva nu a avut nevoie de ingrijiri medicale.Persoanele respective au petrecut Revelionul la cabana, iar in cursul zilei de marti au fost avertizate ca urmeaza sa ninga, insa au preferat sa mai ramana. Miercuri au dorit sa plece, insa nu puteau sa se deplaseze cu masinile, autoritatile intervenind pentru deszapezirea drumului.