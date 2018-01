Suprastructura metalica a sondei care arde de doua saptamani in Satu Mare a fost indepartata

Specialistii care intervin la incendiul de la sonda de gaz de la Moftinu, judetul Satu Mare, au reusit sa indeparteze suprastructura metalica a sondei, iar acum se va putea pregati mai bine interventia de captare eficienta a gazului, au anuntat, marti, reprezentantii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Satu Mare. Astfel, in ultimele zile pompierii au asigurat zona respectiva pentru ca specialistii sa poata interveni in indepartarea suprastructurii metalice, potrivit news.ro."Au fost dificile operatiunile de decongestionare a zonei, de a scoate structura metalica din focar. Din punctul nostru de vedere, al pompierilor, am asigurat toate dispozitivele si rezerva de apa pentru protectia celor care au intervenit efectiv acolo. Acum specialistii pot observa mai bine ce se intampla in zona respectiva si pun la punct strategia pe care si-au propus-o pentru captarea gazului", au afirmat reprezentantii ISU Satu Mare, care au precizat ca pompierii continua sa asigure zona respectiva.Peste 70 de pompieri din sase judete actioneaza la sonda de la Moftinu, care arde din 18 decembrie. Secretarul de stat in Ministerul Afacerilor Interne Raed Arafat a anuntat, saptamana trecuta, ca interventia de la sonda de gaz ar putea dura intre doua saptamani si doua luni, precizand ca nu exista risc pentru populatie.El a mai afirmat ca multe din lucrurile facute de pompieri au fost in premiera. Incendiul la sonda de gaze din zona localitatii Moftinu Mare din judetul Satu Mare a fost anuntat in 18 decembrie, la ora 1:35. Pompierii mobilizati atunci pentru stingerea incendiului nu au putut interveni deloc, din cauza riscului major de producere a unei explozii dupa lichidarea flacarilor, pe fondul presiunii gazelor subterane.