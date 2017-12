Ultimii dintre turistii blocati pe munte in zona Babele, coborati de catre salvamontisti; operatiunea a durat peste cinci ore

Ultimii dintre turistii ramasi blocati pe munte, duminica seara, in zona Babele din Masivul Bucegi au fost imbarcati in vehicule pentru batatorit zapada si sunt coborati catre Dichiu de catre salvamontisti si jandarmii montani, informeaza news.ro.Potrivit purtatorului de cuvant al Inspectoratului de Jandarmi Judetean Dambovita, Ciprian Vataselu, jandarmii montani si salvamontistii care participa la actiunea de recuperare a turistilor ramasi blocati pe platoul Bucegi i-au imbarcat in vehiculele speciale pentru transportul pe munte pe ultimii 30 de turisti ramasi la peste 2000 de metri altitudine. Acestia au fost imbarcati in paru vehicule de tip Ratrac si sunt coborati spre zona Dichiu. Anterior, un grup format din 54 de turisti a fost coborat de pe munte, in prima faza, iar mai apoi un al doilea convoi format din cinci vehicule a coborat de pe munte inca 50 de turisti. Unii dintre acestia au fost imbarcati in autobuze, microbuze si autovehicule cu tractiune integrala apartinand Jandarmeriei sau ISU din judetele Prahova, Dambovita si Arges pentru a fi dusi catre statiunea Busteni, unde sunt cazati, in timp ce altii, care au fost asteptati de rude sau prieteni la Dichiu, au plecat cu autovehicule personale pe un drum inchis circulatiei publice, acoperit cu gheata pe unele portiuni, spunand ca vor sa ajunga mai repede la masa de revelion. Actiunea de recuperare a turistilor a durat peste cinci ore si a implicat angajati ai mai multor structuri din Ministerul de Interne si salvamontisti din trei judete.