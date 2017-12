ANSVSA: Amenzi de peste 560.000 de lei, aplicate comerciantilor inainte de Craciun 

Inspectorii Directiei Nationale Sanitar Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor (ANSVSA) au aplicat comerciantilor, inainte de Craciun, peste cinci sute de amenzi in valoare totala de peste 560.000 de lei si au dispus interzicerea activitatii pentru 21 de unitati, potrivit news.ro.Potrivit ANSVSA, in perioada 30.11.2017 - 20.12.2017, au fost verificate 5.975 de unitati de depozitare a produselor de origine animala, piete agro-alimentare, targuri, unitati de tip hipermarket/supermarket, societati de comercializare a produselor alimentare de origine animala si nonanimala, precum si unitati de alimentatie publica. Pentru neconformitatile constatate, au fost aplicate 538 de amenzi contraventionale, in valoare totala de 561.100 lei. Totodata, au fost emise cinci ordonante de suspendare a activitatii si 21 de ordonante de interzicere a activitatii.Printre neconformitatile constatate s-au numarat depozitarea si etichetarea necorespunzatoare a produselor alimentare, comercializarea produselor alimentare fara respectarea conditiilor de igiena, sau in spatii neinregistrate sanitar-veterinar; manipularea necorespunzatoare a produselor, vanzarea de produse cu termen de valabilitate depasit si transportul de produse alimentare cu mijloace de transport neinregistrate sanitar veterinar. De asemenea, au fost retrase de la comercializare 2.465 de kilograme de produse alimentare improprii pentru consumul uman, produse care au fost dirijate catre unitati de neutralizare.