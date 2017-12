Calarasi: Patru persoane ranite dupa ce o masina si un microbuz cu 16 pasageri s-au ciocnit pe DN 4

Potrivit politistilor, accidentul s-a produs in comuna Soldanu din judetul Calarasi, la intersectia dintre DN 4 si DJ 403.Soferul unui autoturism nu a pastrat distanta regulamentara fata de un microbuz in care se aflau 16 persoane si a intrat in spatele acestuia.Trei persoane din microbuz si o persoana din autoturism au fost ranite usor si au primit ingrijiri medicale la fata locului.Traficul in zona accidentului nu a fost afectat.