Un barbat a murit la Craiova dupa ce un container de marfa dintr-un hypermarket a cazut peste el

Victima a fost transportata la spital, unde a murit dupa cateva ore.Potrivit reprezentantilor Inspectoratului de Politie al judetului Dolj, miercuri, in jurul pranzului, un angajat al unui hypermarket din Craiova nu a manevrat corespunzator un motostivuitor, iar un container metalic a cazut peste un client aflat in apropiere.Barbatul, in varsta de 52 de ani din Motru, a fost grav ranit, fiind transportat la spitalul din Craiova.In pofida eforturilor depuse de medici, dupa cateva ore victima a decedat.Pe numele angajatului, in varsta de 32 de ani din Craiova, a fost intocmit dosar penal pentru ucidere din culpa.