Cel mai recent cutremur cu magnitudine peste 3, respectiv 3,2, a avut loc duminica, la ora 3:40, in judetul Buzau.In luna decembrie, in zonele Vrancea si Buzau au avut loc sapte cutremure cu magnitudinea peste 3, cel mai mare fiind de 3,9.Cel mai puternic seism din acest an s-a produs in 8 februarie, in Vrancea, si a avut magnitudinea 5, fiind resimtit si la Bucuresti.