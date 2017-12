Constanta: Patru persoane, intre care un copil de patru ani, ranite intr-un accident rutier; una dintre victime, preluata de elicopterul SMURD

Potrivit reprezentantilor Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Dobrogea, pompierii au fost solicitati sa intervina marti dupa-amiaza la un accident rutier petrecut in apropierea localitatii Viisoara, unde doua masini s-au ciocnit, iar la fata locului au fost trimise o autospeciala, elicopterul SMURD si mai multe ambulante, dupa ce doua masini s-au ciocnit.In urma impactului, patru persoane au fost ranite. O persoana aflata in stare grava, in coma, a fost preluata de elicopterul SMURD, fiind transportata la Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Constanta. De asemenea, au mai fost raniti un copil in varsta de patru ani, care a suferit un traumatism cranio-cerebral, o femeie, diagnosticata cu traumatism la mana, ambele victime fiind duse la spital. A mai fost ranita o alta femeie, care avea un traumatism la picior, aceasta refuzand transportul la unitatea medicala.