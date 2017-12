Mures: Aproape 100 de oi ucise, dupa ce au fost surprinse de un tren pe calea ferata

"In cursul zilei de azi, in jurul orei 12.00, pe ruta dintre Targu Mures si Ungheni, un tren a lovit o turma de oi. S-a stabilit faptul ca un tren Interregio, in care erau 40 de calatori si care se deplasa pe ruta spre Budapesta a intrat intr-o turma de oi care era pe calea ferata", a declarat pentru Agerpres purtatorul de cuvant al IPJ Mures, Andreea Pop.Aceasta a precizat ca turma, in care se aflau si doi magari, era supravegheata, dar ca este posibil ca ciobanul sa nu fi observat trenul din cauza cetii dese din zona.